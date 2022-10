Cele mai bune aplicații pentru conferințele online Video conferințele au devenit mai importante decat oricand, avand in vedere trecerea catre modelele de work from home – mulți clienți au apelat acum la apeluri video ca o modalitate de a programa intalniri, mai des decat erau posibile anterior. Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In scrierea uzuala sau informala, puține persoane folosesc diacritice atunci cand redacteaza un text in word, insa exista destule situații in care se impune folosirea acestora. Cuprins: Ce sunt diacriticile și de ce este important sa le folosim? Cum scrii direct cu diacritice? Cum introduci diacriticile…

- Sindicatul Europol susține ca șeful Poliției orașului Iernut, județul Mureș, ii urmarește pe polițiști printr-o aplicație descarcata pe telefonul mobil de serviciu pentru supravegheat copiii, printre conturile autorizate sa acceseze locația polițiștilor aflandu-se chiar și fosta lui soție. Politistii…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, este acuzat ca a obținut, printr-o dispoziție data chiar de el, o renta viagera maxima, care este oferita sportivilor cu realizari majore la concursurile internaționale, cum sunt legendele sportului romanesc Nadia Comaneci, Elisabeta Lipa sau Gabriela Szabo. „Mai mulți…

- Celia a fost victima escrocilor din mediul online. Celebra artista este disperata și trage un semnal de alarma. Cantareața nu a stat prea multe pe ganduri cand a vazut ce se intampla, motiv pentru care a luat masuri.

- Preturile petrolului au crescut luni, ignorand asteptarile referitoare la o cerere mai slaba, pe fondul preocuparilor tot mai mari privind aprovizionarea, inainte de venirea iernii, transmite Reuters și News.ro. Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1,51 dolari, sau 1,6%, la 94,35 dolari…

- Vești bune pentru șoferii romani. Conducatorii auto vor putea plati rovinieta și taxa de la Podul Fetești și online, anunța un proiect de Ordin al Ministrului Transporturilor. Pe ce platforma trebuie sa intri pentru a face plata și de cand va fi valabila schimbarea. Unde vor putea plati online romanii…

- O tanara in varsta de 27 de ani din localitatea Runcu, județul Gorj a fost injunghiata sambata dimineața in scara unui bloc din Targu Jiu.Poliția Municipiului Targu-Jiu a fost sesizata, prin apelul unic 112, cu privire la faptul ca o persoana a fost agresata. La fața locului s-a deplasat o echipa operativa,…

- In lumea business-ului de astazi, daca vrei sa fii performant cu siguranța știi deja ca trebuie sa ai o pagina de internet prin intermediul careia sa te prezinți publicului larg și mai ales clienților tai potențiali. Dincolo de produsele și serviciile pe care le oferi prezentate intr-o maniera cat mai…