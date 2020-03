Lady Gaga a devenit cunoscuta in urma cu mai bine de 10 ani atat pentru melodiile ei ieșite din tipare, cat și pentru ținutele pe care le-a purtat de-a lungul timpului. Stefani Joanne Angelina Germanota, cunoscuta drept Lady Gaga, este o artista americana cu origini italienești, care a fost dintotdeauna pasionata de muzica, dupa cum arata Britannica . In adolescența, obișnuia sa cante in cluburile din New York City. Dupa liceu, a mers sa studieze muzica la Tisch School, in cadrul Universitații din New York. A renunțat insa dupa doi ani, cand a inceput sa se concentreze mai mult pe cariera . Dupa…