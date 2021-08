Cele mai bine plătite joburi din afară, atractive pentru români. Se poate ajunge la 15.000 euro pe lună Salariile romanilor care muncesc in strainatate nu sunt deloc mici, comparativ cu ce ar caștiga in țara natala. Sunt din ce in ce mai multe oferte de locuri de munca pentru aceștia in afara țarii, iar printre cei mai cautați sunt sudorii, șoferii de camion și instalatorii. Salariile pentru aceștia variaza intre 2000-2500 de euro/ luna. In anumite țari, romanii cu astfel de meserii pot caștiga chiar și peste 2500/luna. Dar daca e sa vorbim despre un doctor stomatolog, acesta poate primi in Franța intre 10 și 15 mii de euro. Și ofertele greu de refuzat nu sunt doar pentru medici, asistenți sau infirmieri.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Țarile care cauta cel mai mulți romani sunt Franța, Germania, Marea Britanie sau Elveția The post Cele mai cautate meserii in strainatate. Țarile care cauta cel mai mult romani sunt Franța, Germania, Marea Britanie sau Elveția appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Cele mai cautate…

- O comparație realizata de Școala 9 arata ca un medic roman are un salariu aproape jumatate cat unul neamț, in schimb, diferența la salarizarea cadrelor didactice este mult mai mare: un cadru didactic de la noi abia ajunge sa ia 16% din cat caștiga un profesor din Germania. Analiza intre salariile a…

- Oferta de job-uri in strainatate pentru romani a crescut semnificativ in ultima saptamana, in special pentru personal calificat, se arata in datele puse la dispozitie de platforma bestjobs pentru emisiunea „Ora de profit.ro” de la Prima TV. Astfel, se cauta un medic specialist in gastroenterologie…

- Numarul nou-nascuților din parinți romani aflați in strainatate l-a depașit pe cel al micuților nascuți in țara, susține Ralua Turcan, ministrul Muncii. „Am avut deplasari in strainatate, ultima deplasare pe care am avut-o a fost in Spania si acolo deja sunt comunitati de romani decise sa ramana in…

- Al doilea val a fost „mai ucigator și greu de controlat decat primul” in toata Europa, demonstreaza o echipa de specialști care a realizat un nou studiu privind evoluția și raspandirea virusului, citat de The Brussels Times ., citat de HotNews.Studiul, publicat inițial in prestigioasa revista Nature,…

- Al doilea val a fost „mai ucigator și greu de controlat decat primul” in toata Europa, demonstreaza o echipa de specialști care a realizat un nou studiu privind evoluția și raspandirea virusului, citat de The Brussels Times ., citat de HotNews.Studiul, publicat inițial in prestigioasa revista Nature,…

- Artisti din 20 de tari – Argentina, Aruba – Insula Caraibe, Azerbaidjan, Australia, Austria, Brazilia, Columbia, Coreea de Sud, Cuba, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Italia, Japonia, Polonia, Rusia, Statele Unite ale Americii, Tarile de Jos si Ucraina vor prezenta productii muzicale in spatii de…