Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai bine platite celebritați din 2018 pe Instagram sunt Kilye Jenner, Selena Gomez și Cristiano Ronaldo, aceștia primind sume colosale pentru postarile lor. Vedeta TV și proprietara unei companii de cosmetice, Kylie Jenner se afla pe primul loc in topul celor mai bine platite vedete de pe platforma…

- Vladimir Putin ar putea fi cel mai bogat om din lume, dar este imposibil de spus cu siguranta. Potrivit Kremlinului, presedintele rus castiga in jur de 133.000 de dolari pe an si locuieste intr-un apartament modest, scrie Business Insider. Aceasta descriere nu se potriveste totusi cu relatarile…

- Dupa ce a anuntat ca a facut 5 milioane de dolari in primele 5 minute dupa lansarea noului ei parfum, Kim Kardashian a dat de belea. Potrivit presei internationale, unul dintre cele trei logo-uri folosite pentru noile parfumuri a fost furat, iar cei care detin drepturile pentru el au dat-o in judecata…

- Noul numar al revistei Forbes din Statele Unite a starnit mult amuzament si ironii in randul internautilor din intreaga lume. Kylie Jenner, care aparte pe coperta revistei, este numita cea mai tanara persoana care poate face un miliard de dolari din propria afacere. In varsta de 20 de ani, Kylie are…

- Faima le-a adus o avere considerabila, pe care au cheltuit-o, insa, cat mai nesabuit cu putința! Iata cum au reușit sa ajunga in sapa de lemn! Averea de 650 de milioane de dolari a lui Johnny Depp s-a dus pe apa sambetei Cum e posibil?! Doar era bine-mersi pe lista celor mai bine platiți actori din…

- Șeful Hezbollah, Hassan Nasrallah, a strans o avere neta de aproximativ 250 milioane USD, ca urmare a traficului de droguri facut de organizația sa, susține ediția de luni a ziarului Al-Ittihad, o publicație de limba araba care apare in Emiratele Arabe Unite.

- George Soros, un miliardar, ar fi cumparat acțiuni la compania Tesla in valoare de 35 de milioane de dolari, dar le-ar fi vandut recent din cauza „barfelor” existente despre capacitatea companiei de a duce la capat o linie de producție.

- Mark Zuckerberg, care a fondat reteaua sociala Facebook, a implinit 34 de ani ieri, iar in ultimii doi ani compania pe care a fondat-o se confrunta cu cea mai dificila perioada din istoria sa, fiind pusa sub scrutinul utilizatorilor in urma scandalului legat de privacy, potrivit CNBC. Datorita…