Cele mai bine cotate companii feroviare din Europa: SBB, Deutsche Bahn si OBB

- In timp ce la noi trenurile au o imagine foarte proasta, fiind lente, neconfortabile și insuficiente, in Europa de Vest și Centrala multe companii au reușit sa atraga tot mai mulți pasageri, aratand ca trenurile pot fi, nu doar rapide și curate, ci și amuzante. In Italia li se pune covorul roșu calatorilor…

- Exportul gazelor din Romania in Ucraina prezinta mare interes, motiv pentru care 11 companii și-au exprimat intenția in acest sens, in cadrul unei proceduri de evaluare a cererii pietei pentru aceasta ruta. "11 companii de top din Europa si Ucraina si-au exprimat interesul in transportul de gaze naturale…

- RTB House, compania globala care ofera tehnologie avansata de retargeting pentru brandurile de top din intreaga lume, pune bazele unei noi divizii de cercetare, AI Marketing Lab. Aceasta va cerceta si va dezvolta solutii de marketing de ultima generatie atat pentru publisheri, cat si pentru…

- Premierul Viorica Vasilica Dancila crede ca Tarom, o societate ineficienta, poate prinde "aripi" dupa ce va avea inca doua aeronave și astfel va ajunge una dintre cele mai performante companii din Europa. Reamintim ca Tarom se afla pe pierderi de 10 ani. Doua aeronave Boeing 737-800 NG (Next Generation),…

- In Romania au venit multe companii multinationale in ultimii aproape 30 de ani, companii care angajeaza romani, dar in foarte putine situatii in posturile de conducere. Angelo Lo Vecchio, director Adecco pentru Europa de Est, Orientul Mijlociu si Africa de Nord, a declarat in exclusivitate pentru Adevarul…

- Acum au revenit in atentie nodurile de pe rutele nord-sud. Dintre cele noua „coridoare principale de legatura” stabilite sa primesca investitii europene, sase sunt mai mult verticale decat orizontale. Piesa principala a acestei strategii este „coridorul scandinavo-mediteraneean”, care pe hartie ...

- Politia Romana a participat la cea de-a XV-a actiune internationala RAILPOL, denumita "RAIL ACTION DAY - 24 BLUE" organizata simultan in Europa, pentru siguranta transporturilor feroviare.In zilele de 23 si 24 martie, statele RAILPOL participante au desfasurat controale in statii si pe trenurile de…

- Romania este in momentul de fata o platforma de asamblare si de export pentru diverse bucati din supply chain, a afirmat Iulian Stanciu, CEO al eMag, cel mai mare magazin online local, in cadrul unui eve­ni­ment organizat ieri in Bu­curesti de firma de audit si consultanta fiscala PwC in parteneriat…