- Ultimii 2 ani au fost dificili pentru cinematografia americana din cauza pandemiei de coronavirus. Dar vaccinarea globala si masurile de combatere a pandemiei par sa dea rezultate pozitive avand in vedere ca cinematografiile incep sa se redeschida, iar filmul Spider-Man: No Way Home a incasat peste…

- Politistii au reusit cu greu sa prinda un sofer italian care a facut dezastru pe soselele din Satu Mare. Dupa ce a provocat un accident, acesta a incercat sa scape cu fuga si a spart mai multe baraje ale oamenilor legii, scrie adevarul.ro.

- Povești despre noi și ai noștri, iubiri interzise, familie și apartenența, adolescența dificila, regasire. Despre oameni și urși, despre oameni și pamanturile lor. Ai pe unlimited.tiff.ro o selecție de fi...

- Moonfall este un film de acțiune și dezastru științifico-fantastic, co-scris și regizat de Roland Emmerich. Ii are in distribuție pe Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Charlie Plummer, Michael Pena și Donald Sutherland. Iata cand apare filmul Moonfall, unul dintre cele mai așteptate filme SF.…

- „Noi facem povești”, unul dintre proiectele importante ale Asociației De Basm din acest an, s-a incheiat zilele acestea, dupa patru luni de activitați intense și variate in bibliotecile din țara. Peste...

- Ce este nou pe Amazon Prime in luna noiembrie? O luna noua aduce cu ea un alt nou lot de lansari interesante pe Amazon Prime Video. Exista o mulțime de filme care vin pe Prime Video in aceasta luna. Iata care sunt cele mai așteptate filme și seriale care au premiera pe Amazon Prime in […] The post…

- In perioada 26 - 31 octombrie 2021 va avea loc cea de-a XXV-a edițiie a Festivalului Internațional de Film Documentar de la Jihlava, unul dintre cele mai mari evenimente de acest tip din Europa Centrala și de...

- Doua filme ale regizorului moldovean Dumitru Grosei au fost premiate la Festivalul World Independent Cinema Awards 2021 din New York, transmite Noi.md cu referire la replicamedia.md. Filmul documentar „Calarași – un ținut la poarta Raiului” (2018) a obținut premiul pentru „Cel mai bun documentar”, iar…