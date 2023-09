Stiri pe aceeasi tema

- In dimineața zilei de astazi, doi cetațeni au fost surprinși in timp ce incercau sa abandoneze un pui de caine in apropierea Adapostului pentru Caini fara Stapan al Primariei Municipiului Bacau. Incidentul a avut loc in jurul orei 8 dimineața, cand un ingrijitor al adapostului a observat cei doi indivizi…

- Astazi, in intervalul orar 17-20, polițiștii rutieri din Vrancea desfașoara o actiune pentru creșterea siguranței rutiere pe Drumul Național 2 E85. Acțiunea este coordonata de catre Direcția Rutiera in județele Vrancea, Bacau, Buzau și Prahova și are drept scop impunerea unui climat de disciplina in…

- Primaria orașului Alba Iulia a anunțat un nou proiect de amenajare a unui loc de joaca dedicat cațeilor, ce urmeaza sa fie realizat in Piața Toboșarului din Cetatea Alba Carolina. Proiectul, care beneficiaza de o finanțare de 40.000 de lei, a fost selectat in urma procesului de bugetare participativa,…

- Cautarile barbatului disparut de acasa sunt continuate de polițiști, jandarmi, pompieri, savamontiști cu doi caini de urma și voluntari. IPJ Gorj a transmis și fotografia lui Popescu Gheorghe, de 73 de ani, din comuna Staneșt. Acesta a plecat ieri, la ora 18.30 de acasa și nu a revenit. Citește și:…

- Doi sibieni de 41 și 38 de ani au fost prinși braconand prin mijloace neautorizate, exemplar din specia viezure, fara a avea permis de vanatoare.In baza unei sesizari, polițiștii de Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Mureș, alaturi de un echipaj din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale…

- Stapanii de caini isi iubesc animalele atat de mult incat vor sa ii ia cu ei peste tot, chiar si in vacanta la mare. Doar ca joaca incantatoare in nisip si in valuri pot fi extrem de periculoase. Veterinarii spun ca apa sarata si nisipul inghitite pot fi o combinatie fatala.

- Avem noutați legate de profesiile din Romania care sunt recunoscute oficial. Este vorba despre Ordinul nr. 892/291/2023 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale…

- Sentința finala data de Tribunalul Bacau intr-un dosar in care stapanul unor caini a fost amendat cu 500 de lei, pentru ca mai multe mașini din parcarea imobilului in care locuia au fost zgariate de cei doi caini ai sai, care au incercat sa prinda pisicile comunitare din zona. Poliția a fost sesizata…