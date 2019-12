Cele mai apreciate videoclipuri de pe Youtube din ultimul deceniu

Stiri pe aceeasi tema

- S-au anuntat artistul si piesa deceniului! Cine este cel mai de succes artist din ultimii 10 ani? Beyonce, Rihanna, Lady Gaga? Ei bine, nu! Organizatia britanica Official Charts Company a decis sa il premieze pe Ed Sheeran drept artistul deceniului, dupa ce a avut 12 piese number one in aceasta pozitie.…

- YouTube a publicat topul celor mai apreciate și urmarite videoclipuri din anul 2019.Cele mai apreciate videoclipuri muzicaleAstfel, videoclipul piesei Senorita, interpretata de Shawn Mendes și Camilla Cabello, ocupa primul loc in topul celor mai apreciate clipuri muzicale. Locul doi este ocupat de BTS,…

- LIBER…Magistratii Tribunalului Vaslui au prelungit masura controlului judiciar pentru Costica Donciu, arestat preventiv in 2017 si acuzat de trafic cu tigari. Barbatul a contestat decizia, dar s-a lovit de raspunsul negativ al instantei vasluiene si a fost obligat si la plata a 400 de lei, cheltuieli…

- Un porc mistreț a ieșit pe o strada din Berca, județul Buzau, și puțin a lipsit sa nu-i prinda pe doi clienți care au intrat in ultimul moment in incinta. Pe imagini se vede cum cei doi au inchis ușa in ultimul moment dupa ei, a notat Reporter Buzoian. Dupa aceea, animalul, speriat, s-a izbit de ușa,…

- Caramida este folosita in construcții inca din cele mai vechi timpuri și, pe buna dreptate, aceasta se incadreaza in topul celor mai populare materiale de construcție. Caramida, datorita faptului ca este un material rezultat prin tratarea termica, nu se degradeaza, nu absoarbe apa și nu este afectata…

- Simona Halep a împlinit astazi 28 de ani. Românca sarbatorește în China, întrucât se pregatește pentru debutul în turneul WTA de la Beijing. Realitateasportiva.

- Studiile indica faptul ca a conduce dupa un somn de mai putin de 5 ore este la fel de periculos ca a conduce sub influenta alcoolului: soferii care pierd intre 1 si 2 ore din somnul de 7 ore recomandat isi dubleaza riscul de a avea un accident, scrie agerpres.ro. Mai mult, sa conduci dupa ce ai fost…

- Fostul ministru al economiei, Codrut Seres, este asteptat azi la pranz sa se prezinte la ultimul termen din procesul de coruptie pe care il are pe rol deputatul Cosmin Popescu. Liderul PDL Gorj spera ca fostul sau sef sa ajunga la proces pentru ca ju...