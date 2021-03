Stiri pe aceeasi tema

- Incearca cel puțin o masca de fața cu cafea și te vei convinge de beneficiile ei pentru ten. Datorita concentrației mari de antioxidanți, cafeaua este excelenta ca bautura, dar și ca ingredient in produsele cosmetice. Descopera ce proprietați deosebite are cafeaua pentru frumusețea ta. Alege o masca…

- Energizantele sunt bauturi raspandite din ce in ce mai mult in Romania, mai ales in randul tinerilor care, de multe ori, prefera sa inlocuiasca o cafea delicioasa cu energizantul. Datorita cafeinei pe care o conțin, aceste bauturi chiar iți dau energie și te ajuta la munca, sesiune sau, de ce nu, sa…

- Parosmia este o tulburare olfactiva, care consta in percepția falsa a unui miros, pe care o pot capata cei care s-au imbolnavit de COVID. Potrivit BBC , 1 din 20 de infectați ajung sa aiba parosmie. Unii oameni iși revin la scurt timp dupa eliminarea virusului, dar pentru alții tulburarea poate fi activa…

- Un fruct mic cat o nuca, portocaliu, cu o coaja lucioasa, kumquat este cel mai mic membru din familia citricelor. La fel ca suratele lui mai mari, micul kumquat este bogat in vitamina C și betacaroten, precum și in antioxidanți, flavonoizi și uleiuri volatile aromate. Fructul kumquat este numit adesea…

- Datorita schimbarii formei circulației atmosferei, in deceniile urmatoare numarul de cutremure in lume va crește. Despre acest lucru a declarat omul de știința-geofizic, directorul laboratorului de la Centrul de studii geofizice "Gradient", Victor Bokov. Exista doua forme principale de circulație a…

- O avarie a fost semnalata astazi, 25 decembrie 2020, in Lunca Ilvei – anunța Aquabis. Cateva strazi vor fi afectate: „Datorita unei avarii accidentale pe conducta de distribuție a apei potabile – se va sista furnizarea apei reci, in localitatea LUNCA – ILVEI. Vor fi afectate TOTAL strazile Muncelului,…

- A devenit deja o tradiție ca in perioada Sfintelor sarbatori de iarna organizația PNL Zalau și Tineretul Național Liberal sa desfașoare o campanie umanitara pentru a-i face mai fericiți pe concetațenii noștri aflați intr-o situație precara. Datorita donațiilor facute de colegii liberali am reușit sa…

- Vasile Varga, deputat PNL de Braila in perioada 2012 - 2020, a declarat ca, dupa sedinta de luni, de la Comisia juridica a Camerei Deputatilor, a inchis un alt capitol al vietii sale, unul pe care l-a "scris" datorita increderii pe care i-au oferit-o brailenii atunci cand l-au trimis sa ii reprezint…