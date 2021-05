Cele mai apreciate jocuri de masa online Termenul englezesc de board games sau tabletop games a fost tradus la noi, mot a mot, ca joc de masa sau de societate. Acesta presupune desfasurarea activitatii jocului pe suprafata plata a unei mese, intre doi sau mai multi jucatori. Jocurile de masa includ jocurile de carti, de zaruri, de tabla, de rol si multe altele.Jocurile de masa au fost dintotdeauna apreciate de catre mintile competitive ale oamenilor, inca de la aparitia lor, de pe vremea egiptenilor antici. Popularitatea lor a crescut ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

