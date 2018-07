Stiri pe aceeasi tema

- Robin Wright, celebra actrita din „House of Cards“, a fost surprinsa recent in ipostaze initme la piscina alaturi de noul ei iubit, Clement Giraudet, VIP Relations Manager la nivel mondial al casei Yves Saint Laurent. Robin si Clement se afla in vacanta in Positano si nu s-au putut abtine de la gesturile…

- Acum e mult mai usor sa faci o surpriza dulce unei persoane dragi sau sa-ti procuri chiar propriul tort aniversar. Si nici nu trebuie sa stai la coada! In goana de zi cu zi, cand timpul pare sa se fi comprimat, iar treburile par sa nu se mai termine, fiecare minut liber conteaza. Iar noile tehnologii…

- Fotografia cu strangerea de mana dintre Gabriel Oprea si fostul presedinte american Barack Obama, despre care internautii au spus ca este trucata, fiind prezente mai mult elemente care ridica semne de intrebare, a ajuns subiect la Euronews. Jurnalistii amintesc si de scandalul doctoratului lui Oprea.

- Brazilia și Serbia se infrunta de la aceasta ora intr-un meci decisiv pentru calificarea in optimile de finala ale Mondialului din Rusia. Incarcatura speciala a meciului nu i-a impiedicat pe brazilianul Junior Morais și pe sarbul Bogdan Planici, ambii fundași la FCSB, sa urmareasca impreuna duelul direct…

- Florin Busuioc s-a intors la actorie și, cu toate ca asta i-a grabit un pic ritmul, fiindca trebuie sa impace viața de familie cu jobul de la PRO TV, repetițiile și reprezentațiile susținute peste tot in țara, se descurca insa și nu se plange. Din contra, e fericit cu decizia luata! In diminețile din…

- Vedetele celor de la Antena 1, Razvan și Dani, au declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca incepand din acest an nu vor mai prezenta X Factor. Cei doi parasesc emisiunea dupa 7 ani și anunța ca, in toamna, vor urma noi proiecte ”diverse, personale și profesionale”. Citește și: SURSE - BUBUIE nervii…

- Alin Pascal a implinit 37 de ani si a fost sarbatorit cu mare fast im platoul emisiunii "Agentia Vip". Artistul a primit si o surpriza de proportii din partea lui Cristi Brancu si a Biancai Sarbu, cei doi complotand un moment de neuitat pentru artist.