- Potrivit ultimelor informații prezentate de Comisia Electorala Centrala, pana la ora 21.00, pe teritoriul Republicii Moldova au votat 1 387 166 de cetațeni, ceea ce inseamna 48,44 % dintre alegatori. Circumscripția unde s-a inregistrat cea mai inalta prezența la urne este din nou Chișinau, inregistrand…

- Peste un milion de moldoveni deja au votat. Potrivit datelor CEC, pana la 14:20 au votat 34,3% dintre alegatori. Dintre aceștia, in Moldova au votat 889 de mii de alegatori, in timp ce in diaspora s-au prezentat la urne peste 133 de mii de oameni.

- Aproape jumatate din cele 1.174 de cazuri noi de infectare cu Covid-19, confirmate astazi in Moldova, aproape jumatate au fost inregistrate doar in municipiul Chișinau. Alte peste 200 de persoane au fost diagnosticate cu noul virus in regiunea transnistreana. Cum s-au repartizat celelalte cazuri in…

- Conform estimarilor, primii doi clasați in urma primului tur de scrutin ar fi Igor Dodon, cu 40,9%, și Maia Sandu, cu 34,6%, conform unui sondaj telefonic realizat, dupa vot, de Comunitatea WatchDog.md și Institutul de Politici Publice. Au fost intervievați 1.514 respondenți. Marja de eroare a sondajului…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Fostul primar al municipiului Chisinau, Dorin Chirtoaca, care candideaza pentru functia de presedinte al Republicii Moldova din partea Blocului electoral "Unirea", s-a pronuntat, duminica, in favoarea unirii Republicii Moldova cu Romania. El…

- Dintre cele 389 de cazuri de infectare cu Covid-19, inregistrate astazi, 142 sunt doar in municipiul Chișinau, potrivit datelor MSMPS. Cum sunt repartizate celealte cazuri pe raioane vedeți mai jos.

- In institutiile de invatamant primar si secundar din municipiul Chisinau sunt inregistrate 143 de cazuri active de infectie COVID-19 in randul elevilor. Alte 124 de cazuri active sunt in randul angajatilor din invatamant, dintre care 110 sunt cadre didactice infectate. Datele au fost prezentate la sedinta…

- La data de 10 septembrie, peste 200 de cazuri de imbolnavire cu Covid-19 au fost inregistrate in instituțiile de invațamant general din Chișinau, inclusiv 190 de cazuri in instuțiile de invațamant secundar. Despre aceasta a anunțat Angela Cutasevici, in cadrul ședinței de astazi a Primariei.