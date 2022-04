Stiri pe aceeasi tema

- Din punct de vedere astrologic, harta natala este un instrument perspicace care te poate ajuta sa identifici punctele forte care iti permit sa-ti atingi obiectivele si sa te apropie de versiunea ta de succes. In plus, poate identifica noduri specifice care discern daca pur si simplu te-ai nascut cu…

- Precum in pantecele mamei am crescut și ne-am dezvoltat, pregatindu-ne sa simțim aerul lumii de pe pamant, tot așa, anii de aici sunt pregatire pentru viața de dincolo. Viața de dincolo este veșnica. De felul cum folosim darul libertații depinde viețuirea noastra dincolo, la lumina și bucurie ori ...

- Luna Paștelui va fi una cu influența divina pentu anumite zodii. In aprilie, acești nativi vor simți protecția lui Dumnezeu, chiar și in momentele grele. Credința lor ii ajuta in aceasta perioada sfanta.

- Arhanghelul Mihail este cel care a condus armatele lui Dumnezeu impotriva lui Satan, protector și calauzitor in viața.8 noiembrie este sarbatoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, in jurul carora Biserica aduna și serbeaza toata obștea, tot "soborul" Sfinților Ingeri laolalta. Ca sarbatoare a…

- Anul 2022 va reprezenta un an bun pentru multe zodii de la noi. Toate vor avea cate puțin din fiecare, sanatate, noroc și iubire, insa doar trei zodii vor fi cel mai mult protejate de Dumnezeu. Tu te numeri printre acestea?

- Arhanghelul Mihail e bine cunoscut pentru faptul ca e un protector, calauzitor și care tot timpul ii indreapta pe oameni pe cea mai buna cale in viața. Protecția Arhanghelului Mihail se revarsa mai ales asupra a trei nativi din zodiac. Spre deosebire de alte zodii, acestea vor fi mereu incarcate cu…

- Fie ca impresioneaza prin caracteristicile lor fizice și par sa dezvolte o latura divina. Aceste zodii s-au nascut cu puteri supranaturale și fac fața tuturor provocarilor din viața lor. Iata care sunt nativii norocoși!