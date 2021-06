Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a admis joi, cu unanimitate de voturi, sesizarile PSD in legatura cu numirea conducerilor interimare la Televiziunea Romana și Radioul Public. Astfel, cele doua numiri facute de Parlament sunt neconstituționale, se arata in comunicatul transmis de CCR. PSD a sesizat Curtea Constitutionala…

