Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, angajatii de la telecabina de la Balea intervin in zona superioara a traseului, la aceasta ora, dupa ce cele doua telecabine au ramas blocate pe traseu. In telecabine se afla 18 persoane, intre care patru copii, unul dintre ei avand opt luni. La fata locului s-a deplasat si un echipaj al ISU Sibiu, in urma apelului unui turist ramas blocat in cabina.