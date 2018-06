Cele doua Romanii: cea europeana si cea saraca, subdezvoltata, blocata in timp

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata la Munchen, cu ocazia primirii premierului ,,Franz Josef Strauss-2018”, ca dezvoltarea, coeziunea, deschiderea si toleranta sunt esentiale in Europa, precizand ca e datoria Romaniei sa confere proiectului european o noua dimensiune. "Dezvoltare,…

- Budapesta si Bucurestiul sunt orasele cu cea mai ieftina bere din Europa. Clasamentul întocmit de o revista britanica pune pe ultimele locuri capitalele Islandei si Norvegiei, potrivit Digi24.ro. Bucurestiul atrage ca un magnet turistii nu doar pentru preturile mici la cazare si servicii,…

- Romanii din mediul urban au in medie mai mult de un card in portofel, iar pentru cei obisnuiti cu gestul platii electronice singurul obstacol este reteaua de acceptare, care este cea mai mica din Europa raportat la numarul de locuitori, potrivit lui Catalin Cretu, general manager pentru Romania,…

- Dupa trei ani de declin consecutiv, remitentele trimise catre Europa si Asia Centrala (ECA) au crescut cu 20,9% anul trecut, cele mai mari transferuri de bani in regiune fiind catre Rusia (opt miliarde de dolari), Ucraina (7,9 miliarde de dolari) si Romania (4,9 miliarde de dolari), potrivit unui raport…

- Romanii isi adjudeca lejer primul loc intr-un ipotetic clasament al celor mai energici “matinali” europeni, conform unui sondaj realizat de E.ON si Kantar EMNID. Aproape jumatate dintre romani (40%) spun ca se simt plini de energie imediat dupa ce s-au trezit si ca vor sa isi inceapa deindata activitatea.…

- ROMANII AU TALENT, 6 aprilie 2018. Iata cateva versuri din melodia pe care au interpretat-o: Romania e țara mea, dar au plecat prea mulți din eaRomanie țara draga, primește-ne acasa iaraRomanie, Romanie, ne arde dorul de tine (...) Romanie, nu lasa romani sa plece, nu-i lasa…

- Uber a realizat un studiu in Romania, si in Europa, al carui scop a fost de a afla care sunt obiectele uitate cel mai des in masinile soferilor parteneri. Rezultatele au fost surprinzatoare si chiar amuzante, pe aclocuri. Se pare ca romanii sunt printre popoarele europene care au cel mai bine grija…