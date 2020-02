Minorele de 13 ani care au disparut, miercuri dimineata, din Clinceni, au fost gasite in gara la Brasov si se afla in custodia politistilor, informeaza Biroul de presa al Inspectoratului Politiei Judetene (IPJ) Ilfov.



Din primele verificari a rezultat ca nu au fost victimele vreunei infractiuni.



Potrivit sursei citate, una dintre minore a plecat in dimineata zilei de 5 februarie spre Liceul cu program sportiv din comuna Clinceni, insa, de fapt, aceasta nu s-a deplasat la unitatea de invatamant mentionata, ci a mers la domiciliul unei prietene, unde si-a lasat ghiozdanul,…