Cele DOUĂ MARI SCENARII pe care epidemiologii le iau în calcul după Paști. Ce se poate întâmpla după 5 – 7 zile în România "Scenariul mai puțin optimist - nerespectarea masurilor, abaterile de la reguli pot duce la o creștere a numarului de cazuri, o creștere exponențiala in saptamana viitoare. Ce se poate intampla dupa 5 – 7 zile de la acest moment in care, din pacate, unii nu țin cont de recomandari se va rasfrange nu numai in cazuri de cazuri, ci și cel de decese. Sper ca oamenii sa fie conștienți și acest scenariu sa nu fie valabil. Pentru ca, altfel, exista riscul de presiune mai mare asupra unitaților medicale. Sper ca lumea sa fie conștienta ca totul depinde de fiecare in parte. Scenariul optimist… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Presedintele Societatii Romane de Epidemiologie, prof. Dr. Doina Azoicai, a explicat ca un varf al numarului de imbolnaviri cu coronavirus in Romania ar urma sa fie inregistrat in preajma sarbatorilor de Pasti.

