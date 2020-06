Stiri pe aceeasi tema

- Falsurile de bancnote romanesti expertizate la Banca Nationala au totalizat 3.507 bucati, in anul 2019, in scadere cu 41% fata de 2018. Bancnota cu cel mai mare numar de falsuri inregistrate a fost cea de 100 lei, potrivit raportului anual al Bancii Nationale a Romaniei. Cel mai mare falsificator de…

- Cel mai mare falsificator de bancnote de plastic din lume și cel care a reușit sa produca cele mai bune falsuri din istoria Romaniei a fost prins de polițiști și acum DIICOT a dispus reținerea sa pentru o perioada de 24 de ore.Procurorii DIICOT au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de…

- Autorul celor mai bune falsuri de bancnota de 100 de lei din istoria Romaniei, considerat cel mai mare falsificator de bancnote de plastic din lume, a fost retinut de procurori si urmeaza sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, iar ceilalti doi membri ai gruparii pe care acesta…

- Romanul considerat de procurorii DIICOT cel mai bun falsificator de bani din plastic din lume are 52 de ani, nu are studii financiare ori bancare, dar are la activ un furt in anii ’90. Acesta a fost arestat de polițiști miercuri, 24 iunie.Potrivit DIICOT, barbatul a condus din 2014 o rețea care a falsificat…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism au reușit sa il rețina pe cel mai bun falsificator de bancnote din plastic din lume.Miercuri, 24 iunie, au fost facute 5 percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a orașului Bușteni, unde erau…

- Cel mai mare falsificator de bancnote de plastic din lume și cel care a reușit sa produca cele mai bune falsuri din istoria Romaniei a fost prins de polițiști. Grupul pe care acesta il coordona a falsificat bancnote de 100 de lei, in valoare de 1,7 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DIICOT;…

- Procurorii DIICOT l-au prins pe cel mai mare falsificator de bancnote de plastic din lume. El și gruparea pe care o conducea au facu 17065 bancnote false de 100 lei, cele mai bune falsuri din istoria Romaniei, potrivit unui comunicat al DIICOT.

- Lovitura de proporții data de DIICOT și Poliția Romana. Cel mai mare falsificator de bancnote de plastic din lume și cel care a reușit sa produca cele mai bune falsuri din istoria Romaniei a fost prins de polițiști. Grupul pe care acesta il coordona a falsificat bancnote de 100 de lei, in valoare…