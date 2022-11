Stiri pe aceeasi tema

- Fetele rapite vineri seara in județul Brașov au fost gasite sambata in Prahova. Barbatul suspect este audiat de polițiști. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Doua fete de 10 și 12 ani din județul Brașov disparute dupa ce au mers la un gratar au fost identificate pe raza județului Prahova, iar barbatul in varsta de 42 ani, banuit de rapirea lor, se afla in custodia polițiștilor.

- Miercuri, in jurul orei 17.30, polițiștii orașului Valenii de Munte au fost alertati ca pe raza localitatii Faget s-a produs un accident in care victima a fost o fetita. Potrivit datelor furnizate de catre reprezentantii IPJ Prahova, „in baza sesizarii, polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar…

- Un barbat din comuna Barca (Dolj), in varsta de 72 de ani, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, dupa ce ar fi violat doua fetițe. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- La sfarsitul saptamanii trecute, politistii din Urlati au fost seizati ca pe o strada din oras s-a rasturnat un autoturism. Evenimentul rutier a avut loc in seara zilei de sambata, iar potrivit unui comunicat de presa al IPJ Prahova «din primele date a reieșit faptul ca un tanar in varsta de 19 ani,…

- F.T. Marti seara, in jurul orei 19:00, in timp ce realizau activitați de verificare a legalitații desfașurarii transportului rutier public de marfa și persoane pe Drumul Național 1, in Azuga, polițiștii din statiune au oprit pentru control un autobuz care circula pe direcția de deplasare Brașov catre…