Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) are nevoie de mai multe informatii in vederea evaluarii celei mai recente cresteri a numarului de cazuri de infectare in China, a declarat directorul general al agentiei ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmite vineri Reuters.

Treisprezece pui de panda urias nascuti in 2022 au fost prezentati public joi la Chengdu, capitala provinciei Sichuan din sud-vestul Chinei, pentru a-si saluta fanii inainte de Anul Nou, relateaza agentia Xinhua.

Autoritatea de reglementare a jocurilor video din China a acordat miercuri licente de publicare pentru 45 de jocuri straine, pentru a fi lansate in tara, eliminand in continuare barierele rigide care au afectat industria timp de 18 luni, transmite Reuters, citat de news.ro.

90.627 de pensionari au incasat in octombrie peste 5.000 de lei, in timp ce beneficiari ai pensiilor sociale erau 1,145 milioane de persoane, potrivit datelor cdentralizare de CNPP.

China face "jocuri agresive" cu democratia si institutiile canadiene, a declarat luni premierul canadian Justin Trudeau, dupa publicarea unui raport ce dezvaluie o ingerinta straina in alegerile din Canada, informeaza marti AFP.

Selectionata de rugby a Scotiei a invins cu scorul de 28-12 echipa Fiji, intr-un meci test disputat sambata pe stadionul Murrayfield din Edinburgh.

Preturile petrolului au scazut marti cu peste 3%, in cadrul unor tranzactii volatile, din cauza temerilor legate de oferta mai mare din SUA, pe fondul incetinirii economice si a cererii mai scazute de combustibili din China, transmite Reuters.