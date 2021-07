Stiri pe aceeasi tema

- Trei elevi din Timiș au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat din acest an și vor studia la Universitatea de Vest din Timișoara. Lor li se adauga alți tineri ambițioși din vestul țarii, tot cu zece pe linie. Vor studia din toamna la facultați precum Drept, Litere sau Psihologie și vor avea parte…

- Bianca Beatrice Eni, eleva de 10 la Bacalaureat din Galati, va studia „Computer Science” la Universitatea din Eindhoven, din Olanda. Este pasionata de IT si inteligenta artificiala, despre care spune ca este un domeniu fascinant, prin modul in care face legatura intre psihologia umana si calculatoare.

- Cele doua absolvente de la clasa a XII-a care au luat nota 10 la examenul de Bacalaureat vor primi cate 5.000 de lei din partea Primariei Suceava. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu in conferința de presa sapatmanala. Este vorba de Anamaria Sabie de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” și Andreea…

- CARAS-SEVERIN – Carasul are doua medii de zece la BAC, obtinute de doua eleve din Bocsa si Caransebes! Primele rezultate de la examenul national de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie, cele dinaintea contestatiilor, au fost afișate luni, 5 iulie, pe site-ul Ministerului Educatiei, precum si la centrele…

- Vineri, 2 iulie, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a deschis procesul de inscriere pentru sesiunea de admitere la facultați, aferenta anului 2021. Toți candidații interesați sa studieze la UVT incepand cu anul universitar urmator pot accesa platforma de admitere online a UVT, unde iși pot crea…

- Noua școli din sudul țarii vor fi dotate cu spații de invațare și predare, special amenajate, asigurate cu echipamente digitale moderne, pentru a studia profesiile viitorului. Instituțiile au fost selectate in cadrul inițiativei „Laboratoare Digitale”, transmite MOLDPRES .

- Timp de cateva zile, Iulius Town devine spațiul de expunere al studenților de la Universitatea de Vest Timișoara. In parc, are loc Cromatic(ou) 2021, o expoziție inedita cu oua gigant pictate, iar in Iulius Mall vei putea admira proiectul Urme, care scoate in evidența importanța reciclarii. Vino in…

- Universitatea de Vest din Timisoara a caștigat 24 de poziții fața de anul anterior in clasamentul Center for World University Rankings (CWUR) 2020-2021 , ocupand poziția 1162 la nivel mondial. La nivel european, UVT ocupa poziția 435. UVT se situeaza in top 5.9% cele mai bune universitați din lume dintr-un…