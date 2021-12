Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, Rusia a publicat propunerile sale pentru limitarea influenței militare americane, pe care le-a trimis catre NATO și SUA și prin care cere, printre altele, ca NATO sa nu mai accepte niciun membru nou in cadrul alianței și sa nu mai inființeze nicio baza militara in țarile ex-sovietice, informeaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut marti negocieri "imediate" cu NATO si SUA privind garantiile pe care trebuie sa le primeasca Rusia pentru securitatea sa, pe fondul tensiunilor cu Ucraina, relateaza AFP. "Vladimir Putin a subliniat necesitatea lansarii imediate de negocieri cu SUA si…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut miercuri "negocieri directe" cu Rusia pentru a "opri razboiul" in estul tarii sale, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Moscova, acuzata ca pregateste o invazie, relateaza AFP. Kremlinul i-a raspuns in aceeasi zi presedintelui ucrainean, spunand…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a propus miercuri NATO sa inceapa negocieri pentru a impiedica Alianta Atlantica sa se extinda spre estul Europei, aproape de frontierele Rusiei, informeaza EFE, potrivit Agerpres. ''In dialogul cu SUA si aliatii lor, vom insista sa ajungem la acorduri concrete care…

- In timp ce Rusia iși desfașoara trupele in sudul țarii, la granița cu Ucraina, pentru exercițiile militare de iarna, la Kiev, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus in Parlament ca nu se teme sa poarta discuții directe cu Vladimir Putin. „Nu putem opri razboiul fara negocieri directe cu Rusia”,…

- Rusia și Moldova au purtat negocieri comerciale cu privire la livrarea gazelor, iar acordul la care s-a ajuns nu poate fi decit reciproc acceptabil și reciproc avantajos. Despre acest lucru a declarat jurnaliștilor luni secretarul de presa al Președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, scrie tass.ru. {{559675}}"Am…

- Ministerul Sanatații se afla in negocieri cu Fondul de Investiții din Federația Rusa pentru achiziționarea vaccinului Sputnik V. Precizarea a fost facuta astazi de ministra Sanatații, Ala Nemerenco, dupa ce deputatul BCS, Bogdan Țirdea, a intrebat cand va avea Moldova vaccinul rusesc.

- Controlul fitosanitar al fructelor va fi efectuat, incepind cu data de 20 octombrie, la terminale vamale interne ale Federației Ruse, scrie unimedia.info {{549307}}Potrivit informațiilor, controlul fitosanitar al producție vegetala cu codurile pozițiilor tarifare 0808 (mere, pere și gutui proaspete)…