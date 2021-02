Cele doua cuvinte cu care Elon Musk a saracit milioane de mici investitori

Cel mai bogat om de pe planeta, Elon Musk, a saracit din doua cuvinte milioane de investitori care aveau bani bagati in piata criptomonedelor. Asa cum spuneam si in materialele anterioare, cand Elon Musk spune ceva despre criptomonede vorbele lui au efect devastator in piata.





Dupa ce in urma cu doua saptamani a anuntat ca Tesla a cumparat in ianuarie Bitcoin in valoare de 1,5 miliarde de dolari, valoarea principalei criptomonede din piata a inceput sa creasca pana a atins o cotatie de 58.000 de dolari, adica aproape dubla, avand in vedere ca la finele lui ianuarie si inceputul lui…