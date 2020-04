Cele două culturi Charles P. Snow a fost si fizician, si scriitor. Era specialist in radiatii infrarosii la Christ's College, Cambridge si, de asemenea, scria romane care s-au bucurat de succes la public si critica. La data de 7 mai 1959, la clubul de lectura Rede din Cambridge, el a fost invitat sa tina o prelegere care a devenit celebra: Cele doua culturi. Era pentru prima oara cand, la un asemenea nivel de dezbateri, se punea o astfel de problema. Snow arata care era impactul pe care il j (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

