Cele două Corei vor încerca să ajungă la un ''regim de pace''; Kim: ''Nu există niciun motiv să ne luptăm'' Cele doua Corei vor incerca in acest an sa puna permanent capat razboiului, conform comunicatului comun publicat vineri la finalul unui summit istoric, la 65 de ani dupa conflictul care s-a incheiat cu un armistitiu, si nu cu un tratat de pace, relateaza AFP.



Coreea de Sud si Coreea de Nord vor incerca sa se intalneasca cu SUA si posibil si cu China - ambele semnatare ale armistitiului - "pentru a declara sfarsitul razboiului si pentru a stabili un regim de pace permanent si solid", se arata in textul declaratiei comune.



Cele doua Corei au anuntat de asemenea ca liderul

Sursa articol: agerpres.ro

