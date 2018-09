Cele doua Corei vor deschide in aceasta saptamana un nou birou de legatura in fosta lor zona industriala comuna pentru a-si intari relatiile si schimburile, a anuntat miercuri Ministerul Unificarii sud-coreean, potrivit AFP.



Acest eveniment constituie o etapa notabila in dezghetul diplomatic in desfasurare din peninsula si survine dupa o recenta intalnire intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si un emisar al presedintelui sud-coreean Moon Jae-in.



Biroul, care isi va deschide vineri portile, este situat in fosta zona industriala comuna Kaesong, in Coreea de Nord. Aceasta…