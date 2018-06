Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Sud si vecinul sau din Nord au discutat marti despre interconectarea cailor ferate la frontiera lor, o conexiune fizica de natura sa duca la un alt nivel relatiile din peninsula divizata, informeaza AFP. Discutiile, primele pe aceasta tema in ultimii zece ani, au avut loc in orasul frontalier…

- Un ofiter al armatei nord-coreene, insotit de un civil, a dezertat in Coreea de Sud trecand Marea Galbena joi, au informat sambata media locale, citand o sursa guvernamentala, relateaza AFP. "Un mic vas a fost detectat in ape la nord de Baengnyeong", o insula situata in apropierea granitei maritime…

- Coreea de Sud si Coreea de Nord vor forma o echipa unificata la Campionatele Mondiale de tenis de masa, dupa ce cele doua tari surori au decis sa nu concureze una impotriva celeilalte in sferturile de finala ale intrecerii feminine, a anuntat joi Federatia internationala (ITTF), citata de agentia…

- Teheranul i-a indemnat pe liderii celor doua Corei sa-l tina pe presedintele american Donald Trump in afara eforturilor lor de reconciliere, la o zi dupa ce Kim Jong Un si Moon Jae-in au semnat un acord in vederea ”denuclearizarii” peninsulei coreene si incheierii razboiului, relateaza DPA.”Guvernul…

- Cele doua Corei vor incerca in acest an sa puna permanent capat razboiului, conform comunicatului comun publicat vineri la finalul unui summit istoric, la 65 de ani dupa conflictul care s-a incheiat cu un armistitiu, si nu cu un tratat de pace, relateaza AFP. Coreea de Sud si Coreea de…

- Kim Jong-un a devenit primul lider nord-creean care a pasit pe teritoriul vecinilor de la sud pasind linia militara care a impartit peninsula la sfirsitul Razboiului din Coreea din 1953, relateaza BBC. La debutul summitului Kim Jong-un a declarat ca spera ca cele doua tari sa scrie un nou capitol, intrebindu-se…

- Este pentru prima data cand se intampla aceasta, iar ''dezghetul'' continua. Dupa sport, muzica. Stelele K-pop in concert la Phenian (cu exceptia rapperuluiPsy). Intre timp se pregateste intalnirea liderilor celor doua Corei, pe 27 aprilie.