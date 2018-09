Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Sud a transmis luni ca ar putea amana deschiderea unui birou de legatura in Coreea de Nord, dupa ce presedintele american Donald Trump a anulat vizita la Phenian a secretarului de stat Mike Pompeo, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Liderul de la Casa Alba a explicat aceasta decizie…

- Coreea de Sud a transmis luni ca ar putea amana deschiderea unui birou de legatura in Coreea de Nord, dupa ce presedintele american Donald Trump a anulat vizita la Phenian a secretarului de stat Mike Pompeo, relateaza AFP. Liderul de la Casa Alba a explicat aceasta decizie prin lipsa de…

- Seulul a avertizat luni ca anularea brusca a vizitei secretarului de Stat american Mike Pompeo in Coreea de Nord va avea "impact" asupra unui birou de legatura intre cele doua Corei, care este planificat sa se deschida luna aceasta, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax.

- Phenianul a eliberat marti un sud-coreean care a fost ”arestat pentru ca a intrat ilegal in Nord” luna trecuta, a anuntat Ministerul sud-coreean al Unificarii, salutand un gest ”umanitar” din partea Coreei de Nord, relateaza AFP conform News.ro . Seulul a fost informat de decizia nord-coreeana de a…

- Phenianul a eliberat marti un sud-coreean care fusese ''arestat pentru intrare ilegala in Coreea de Nord'' pe 22 iulie, a anuntat marti Ministerul sud-coreean al Unificarii, salutand acest gest umanitar al partii nord-coreene, relateaza AFP si Reuters. Seulul a fost informat luni in…

- Phenianul a eliberat marti un sud-coreean care fusese ''arestat pentru intrare ilegala in Coreea de Nord'' pe 22 iulie, a anuntat marti Ministerul sud-coreean al Unificarii, salutand acest gest umanitar al partii nord-coreene, relateaza AFP si Reuters, preluate Agerpres. Seulul a fost informat…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca discutiile cu Coreea de Nord "decurg bine", in momentul in care oficialii americani incearca sa ajunga la un acord cu Phenianul in legatura cu planul de denuclearizare anuntat dupa summitul de luna trecuta dintre Trump si liderul nord-coreean Kim…

- Phenianul si Seulul au convenit vineri sa reia, in august, reuniunile familiilor despartite de Razboiul Coreei, primele intalniri de acest fel din 2015, potrivit unui comunicat intercoreean publicat de Ministerul sud-coreean al Unificarii, relateaza News.ro, care citeaza AFP.