- Cele doua Corei vor deschide in aceasta saptamana un nou birou de legatura in fosta lor zona industriala comuna pentru a-si intari relatiile si schimburile, a anuntat miercuri Ministerul Unificarii sud-coreean, potrivit AFP. Acest eveniment constituie o etapa notabila in dezghetul diplomatic…

- Președintele Coreei de Nord și omologul sau sud-coreean, Moon Jae-in se vor intalni in Phenian in perioada 18-20 septembrie pentru a discuta despre „masuri practice” in vederea denuclearizarii, a transmis Chung Eui-yong, consilier pentru Securitate sud-coreean, relateaza Reuters, conform Mediafax.Liderul…

- Phenianul si Seului continua discutiile privind stabilirea unui birou de legatura intre cele doua Corei, in localitate Kaesong, a informat luni Ministerul sud-coreean al Unificarii, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Seulul a avertizat luni ca anularea brusca a vizitei secretarului de Stat american Mike Pompeo in Coreea de Nord va avea "impact" asupra unui birou de legatura intre cele doua Corei, care este planificat sa se deschida luna aceasta, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax.

- Administratiile din Coreea de Sud si Coreea de Nord au convenit luni ca liderii celor doua state vor participa in septembrie la un summit bilateral la Phenian, informeaza agentia de stiri Yonhap.

- Cele doua Corei s-au pus de acord luni sa organizeze un summit intre liderii celor doua state la Phenian pana la sfarsitul lunii septembrie, conform unei intelegeri la care s-a ajuns in timpul intalnirii la nivel inalt desfasurata in localitatea Panmunjom, in zona de

- Cele doua Corei vor avea saptamana viitoare discutii la nivel inalt in vederea pregatirii celui de-al treilea summit intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat joi Seulul, relateaza AFP si dpa, preluate de Agerpres. Ministerul Unificarii sud-coreean…

- Cele doua Corei si-au restabilit complet, marti, comunicatiile militare in vestul peninsulei, a anuntat ministerul apararii de la Seul, potrivit agentiei Yonhap, conform agerpres. Masura menita sa contribuie la cresterea increderii si reducerea tensiunilor transfrontaliere, a fost convenita…