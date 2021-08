Cele două avioane militare ale Ungariei au părăsit Afganistanul Cele doua avioane militare si toate trupele care iau parte la evacuari ale Ungariei au parasit Afganistanul si s-au intors in siguranta in tara, a informat joi printr-un comunicat Ministerul Apararii de la Budapesta, potrivit Reuters. Miercuri, ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a afirmat ca zborurile de evacuare ale Ungariei din Afganistan se apropie de final, dupa ce Budapesta a transportat pe cale aeriana peste 500 de persoane de la Kabul. Presiunea de a finaliza evacuarea a mii de straini si afgani care au ajutat tarile occidentale in cei 20 de ani de razboi impotriva talibanilor s-a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

