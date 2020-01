Ministrul Educatiei, Monica Anisie, anunta cinci masuri pentru debirocratizarea activitatii profesorilor care se aplica incepand de astazi. Altele vor intra in vigoare in perioada urmatoare. "Incepem semestrul al doilea cu o veste buna: prima etapa pentru debirocratizarea procesului didactic cuprinde urmatoarele masuri care se vor aplica chiar de astazi, 13 ianuarie", a anuntat Monica Anisie. Masurile sunt: 1. portofoliul profesorului contine, in format digital sau/si letric, (...)