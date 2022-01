Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a anuntat joi ca a lansat trei dispozitive de cercetare spatiala, un proiect ce ar putea starni condamnarea Occidentului in timp ce discutiile asupra programului sau nuclear sunt in desfasurare, relateaza France Presse. „Lansatorul de sateliti Simorgh a trimis trei aparate de cercetare in spatiu”,…

- Negocierile pentru salvarea acordului nuclear iranian, care au fost reluate luni la Viena, trebuie, potrivit Teheranului, sa conduca la ridicarea sancțiunilor americane și la „garanția” ca Washingtonul va reveni la pact, potrivit AFP.Dupa o pauza de cinci luni, negocierile pentru salvarea…

- Negociatorii din Franta, Regatul Unit si Germania implicati in demersurile pentru salvarea acordului international privind programul nuclear iranian i-au cerut vineri Teheranului sa accelereze ritmul negocierilor atunci cand acestea vor fi reluate, transmite Reuters. ''Speram ca Iranul este…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica /AIEA/ a ajuns miercuri la un acord cu Iranul privind inlocuirea camerelor de supraveghere la un centru de piese de centrifuga din orasul Karaj, la vest de Teheran, relaxand un impas de luni de zile care ar fi afectat negocierile de la Viena privind dosarul…

- Anuntul a fost facut de televiziunea de stat de la Teheran, dupa ce locuitorii acelui oras au auzit o explozie puternica, transmite Agerpres.Conform televiziunii iraniene, apararea antiaeriana a tras o racheta pentru a testa forta de reactie rapida de la Natanz.Agentiile iraniene de stiri relatasera…

- Președintele american Joe Biden și liderul chinez Xi Jinping au subliniat responsabilitatea reciproca pe care o au in fața lumii pentru a evita conflictele, in cadrul unei discuții in regim online pe care liderii celor mai mari doua economii ale lumii au avut-o luni timp de mai multe ore, relateaza…

- Compania internaționala de infrastructura de transport și soluții de mobilitate SYSTRA a incheiat tranzacția de preluare a grupului italian Sws Engineering, subsidiara locala a acestuia fiind de asemenea preluata in cadrul tranzacției. Proiectul a fost gestionat local de casa de avocatura ONV LAW. …

- Facebook a avut nevoie de aproape noua ani sa ajunga la un miliard de useri, Instagram a avut nevoie de opt ani, iar WhatsApp, de șapte ani. Rețeaua TikTok, celebra pentru video-urile scurte cu adolescenți, a izbutit sa ajunga la un miliard în doar cinci ani, deși a avut multe obstacole în…