- Conform datelor furnizate azi de catre Grupul de Comunicare Strategica, numarul cazurilor noi de imbolnavire cu Covid-19 in Romania a crescut de ieri la 1.104. Dintre acestea, 129 sunt in Argeș! 167 de cazuri noi au fost raportate in București, 131 in Dambovița și 120 in Prahova. In cinci județe – Tulcea,…

- Autoritațile din Romania au confirmat astazi, 12 iulie, 456 de cazuri noi de imbolnaviri cu coronavirus in ultimele 24 de ore. In scadere fața de ieri, cand s-a inregistrat recordul de cazuri, 698, insa numarul de teste au scazut, de la 14.610 sambata, la 8.633 duminica. Cele mai mari creșteri ale cazurilor…

- Cele mai multe cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in judetul Dambovita - 59 de cazuri. Urmeaza Arges, Brasov si Bucuresti fiecare cu cate 53 de noi cazuri de infectare cu coronavirus. Si la Buzau numarul infectarilor a crescut cu 33,…

- Pana astazi, 1.817 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat, anunța Grupul de Comunicare Strategica. In intervalul 07.07.2020 (10:00) – 08.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 18 decese (6 barbați și 12 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele…

- Romania a inregistrat cel mai mare numar de infectari cu Covid-19 de la inceputul pandemiei: 555 de noi cazuri raportate in ultimele 24 de ore, potrivit buletinului comunicat de Grupul de Comunciare Strategica. Precedentul record data din 11 aprilie, cu 523 cazuri. In ultimele 24 de ore au murit 18…

- BULETIN DE PRESA 27 Iunie 2020, ora 13.00 Pana astazi, 27 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 26.022 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 18.530 au fost declarate vindecate și externate. Pana astazi, 1589 persoane…

- In ultimele 224 de ore au fost inregistrate alte 325 noi cazuri de imbolnavire. La ATI, in acest moment, sunt internați 199 de pacienți. De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 10 decese (6 barbați și 4 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați…

- 250 de noi cazuri de COVID-19 in Romania Pâna marți, 16 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 22.415 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.071 au fost declarate vindecate și externate. Pâna astazi,…