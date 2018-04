Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare problema a stilului modern de viața e ca, de cele mai multe ori, oamenii ajung tarziu in noapte nemancați, se indoapa cu ce le vine la mana, iși ingreuneaza digestia și, mai apoi, intreg me...

- Din Duminica Floriilor și pâna în Sâmbata dinaintea Pastelui, suflarea credincioasa traverseaza Saptamâna Mare (sau Saptamâna Patimilor), perioada de post, rugaciune și tristețe, rememorând

- Exista 13 vitamine de baza, inclusiv vitaminele A, B, C, D, E, K și altele, care nu numai ca ajuta la funcționarea corecta a intregului organism, dar sunt, de fapt, esențiale pentru pierderea in greutate. In cele din urma, abordarea ideala pentru a satisface nevoile tale de vitamina este de…

- Cu trei saptamani inaintea Pastelui crescatorii de oi solicita in jur de 11 - 15 lei pe kilogramul de miel in viu, de la 8 lei anul trecut, din cauza ofertei limitate, dar foarte multi mizeaza pe export si tin animalele pentru vara sau toamna, relateaza portalul Agrointeligenta – agrointel.ro.

- Filmul „The Shape of Water”, regizat de Guillermo del Toro, a primit, duminica noapte, patru premii la gala premiilor Oscar care a avut loc la Los Angeles. Cu Sally Hawkins in rol principal, filmul a fost premiat la categoriile „cel mai bun film”, „cel mai bun regizor”, „cea mai buna scenografie” si…

- Medicul i-a recomandat președintelui american, Donald Trump, sa nu manince alimente fast-food și sa treaca la alimente mai sanatoase, scrie Bloomberg cu referire la unele surse. Trump a ținut seama de recomandarea medicului sau curant, Ronny Jackson, și a incetat sa manince produse de fast-food american,…

- In Timișoara se strang alimente pentru familii nevoiașe de batrani. Asociația Look Inside va provoaca sa faceți familii fericite și in luna februarie a anului 2018. Puteți veni cu alimente neperisabile la sediul asociației, iar acestea vor fi date mai departe celor in nevoie, din Timiș.

- Fiecare a avut in viata macar un episod depresiv si a cautat solutii pentru a scapa de proasta dispozitie. Animalul de companie, pictura, fotografia, exercitiile fizice sau plimbarile in aer liber sunt tot atatea cai de a reduce anxietatea si depresia. Dieta echilibrata vine sa dea o mana de ajutor…