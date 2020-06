Cele 8 mesaje cu care am rămas după ce am citit minuta membrilor Consiliului de Administrație al Băncii Naționale Am putea vedea o contracție severa a economiei românești în al doilea trimestru, avertizeaza cei 9 corifei din Consiliul de Administrație al BNR, potrivit minutei ședinței de la finele lunii trecute. Evoluțiile negative din piața muncii s-ar putea accentua și ele din iunie, iar proiectele de legi vizând sectorul bancar sporesc incertitudinile privind funcționarea mecanismului de transmisie a politicii monetare, au mai spus membrii CA al BNR. Din minuta discuțiilor, HotNews.ro a sintetizat 8 mesaje care merita atenția noastra.



1. Oprirea pe scara larga a activitații în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Vedem este o piața imobiliara mai mult staționara, în așteptare. Cererea de locuințe însa se coreleaza cu numarul de locuri de munca disponibile, iar în orașele mari piața forței de munca se menține ofertanta. Piața creditului ipotecar a încetinit, dar vedem din luna mai…

- Banca centrala elibereaza bani in piața. BNR a redus rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,75% pe an, de la 2% pe an Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de vineri, reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,75% pe an, de la 2%…

- Piața locala de servicii de resurse umane va scadea cu aproximativ 15% in 2020, ca urmare a maturizarii pieței și a pandemiei generate de coronavirus, potrivit unui studiu marca KeysFin. „In 2020, cuvantul de ordine va fi reinventare, indiferent de tipul de business, insa noi mizam pe capacitatea industriei…

- Increderea in economia Romaniei s-a prabușit mai mult decat in timpul crizei financiare din 2008, arata datele publicate de Comisia Europeana. Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, spune ca in acest moment se suprapun trei crize – sanitara, economica și sociala. Increderea populației și…

- Autoritatile ruse au anuntat miercuri ca este prea devreme sa traga concluzii privind posibile masuri suplimentare pentru a opri declinul pretului titeiului inainte de a intra in vigoare, la 1 mai, acordul aliantei OPEC+ de reducere a productiei pe plan global, transmite Reuters. Dupa mai…

- Rezervele valutare ale BNR au scazut cu peste 1,7 mld. euro in luna martie, dupa ce banca centrala a decis reducerea ratei rezervelor minime obligatorii Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei au coborat cu 4,76%, la 34,123 miliarde de euro, la 31 martie 2020, de la 35,830 miliarde de euro…

- Mugur Isarescu, Guvernatorul BNR (foto: www.universul.net) In vederea concentrarii resurselor catre finanțarea populației și a firmelor, a reducerii impactului asupra situațiilor financiare sau asupra activitații operaționale a instituțiilor de credit, Consiliul de administrație al Bancii Naționale…

- Piața muncii a trecut printr-o schimbare brusca in ultima luna, iar efectele acestei schimbari au fost resimțite fara intarziere atat de angajatori, cat și de candidați. Deși o parte dintre companii a decis sa amane atragerea de noi candidați pentru momentul in care Romania va depași punctul critic…