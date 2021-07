Cele 7 semne că partenerul tău are o aventură – cum îți dai seama? Cum iți dai seama ca partenerul tau te inșeala? Exista mai multe semne la care trebuie sa fii atenta daca nu vrei sa fii victima infidelitații. Semnele ca partenerul ar putea avea o aventura nu sunt intotdeauna evidente. Adevarul poate ieși la iveala doar daca exista comunicare in relația de cuplu, dar este bine sa fii atenta și la detalii. Iata care sunt detaliile la care sa fii atenta, conform Libertatea : Iși schimba radical stilul de viața Daca inainte partenerul tau de viața obișnuia sa poarte aceeași camașa doua zile la rand și sa se barbiereasca atunci cand iși amintea, iar acest lucru… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Intr-o ierarhie simpla, gandește-te ca existau prim-secretarul de partid al județului, care avea 3 adjuncți, care conduceau județul. Unul dintre aceștia 3 era tata. Nu vrei sa știi ce putere aveau”.

- Ramona Olaru a dat carțile pe fața! Vedeta de la Neatza cu Razvan și Dani a spus totul despre noul barbat din viața ei dupa ce Dani Oțil a vrut sa afle toate detaliile picante despre viața amoroasa a colegei sale. Ramona Olaru a surprins pe toata lumea la Neatza. Cine este noul barbat din […] The post…

- Grațiela Teohari Duban și Mihai Mitoșeru prezinta noul sezon al emisiunii „Se striga darul”, de la Kanal D. Cei doi se pregatesc sa fie prezenți la cele mai frumoase nunți ale romanilor, odata cu filmarile pentru noua ediție a show-ului.Prezența efervescenta, plina de șarm, atat pe scena teatrului,…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” va fi prezent pe scena festivaliera de la Avignon cu un nou proiect teatral – „Viața de chibrit – spectacol pluridisciplinar pentru toata familia”, așa cum l-a declarat regizorul Radu Dinulescu. Este un proiect caștigat la AFCN (Administrația Fondului Cultural Național),…

- Caracteristicile barbatului modern se schimba de la o zi la alta, dar cateva componente raman mereu prezente. Iata care sunt 5 dintre cele mai importante. 1. Este increzator – Barbatul modern este constient de plusurile sale si profita de ele. Nu cu aroganta, ci suficient cat sa-i ofere o stare de spirit…

- Mai multe persoane se confrunta cu stima de sine. Acest lucru este cauzat de mediul toxic care ne inconjoara, precum si de mediul virtual. Social media si televiziunea ne-au determinat sa avem o imagine eronata fata de lume, dar si fata de noi insine. Asadar, mai multe persoane se lupta zilnic cu anxietatea…

- Cadourile pentru femei sunt cu mult diferite fața de cele pentru barbați, nu doar in ceea ce privește prețul, ci și designul și categoria din care acestea fac parte. La ora actuala, te-ai putea confrunta cu dificultați in ceea ce privește alegerea celui mai bun model, ca efect direct in ceea ce privește…