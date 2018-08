Ziare.com a facut o analiza a celor mai grave declaratii facute de acesta in ultima perioada. Dintr-un total de 7, 6 sunt de la Antena 3 . 1: OUG pentru revizuirea sentintelor Tudorel Toader: "Eu voi propune premierului si Guvernului adoptarea unei ordonante de urgenta. O Ordonanta de urgenta a Guvernului care sa modifice revizuirea ca metoda de reformare a unei hotarari definitive." O astfel de OUG ar incalca deciziile CEDO si ale Curtii Constitutionale . De altfel, varianta OUG este preferata tocmai pentru a ocoli filtrul de constitutionalitate, care s-ar aplica in cazul unui proiect legislativ…