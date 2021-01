Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua dintre cele cinci victime ale incendiului de vineri de la Institutul Matei Bals au murit in urma expunerii la flacara directa, in alte cazuri fiind constatate si intoxicatia cu monoxid de carbon si arsuri de cai respiratorii, iar femeia decedata la Spitalul Floreasca a fost intoxicata…

- Pacient transferat de la Spitalul Matei Balș, intubat din cauza ARSURILOR GRAVE ale cailor respiratorii. Bolnavul este internat la Spitalul Universitar. Starea pacienților transferați de la Spitalul Matei Balș, ca urmare a incendiului izbucnit in aceasta diminineața, puțin dupa ora 5:00, este grava.…

- Ziarul Unirea Cauza INCENDIULUI MORTAL de la Spitalul Matei Balș, din aceasta dimineața. Ministrul Sanatații: „Sunt 2 piste” Vlad Voiculescu, Ministrul Sanatatii, a facut declaratii cu privire la posibilele cauze care au declansat incendiul de vineri dimineata, in cadrul unui pavilion al Spitalului…

- O șoferița a fost implicata marți seara intr-un accident cel puțin inexplicabil. A cazut cu mașina intr-o groapa realizata pentru repararea țevilor de apa,noteaza digi24.ro. Deși groapa in care a cazut cu mașina pe care o conducea era semnalizata, ea nu a vazut-o din cauza aburilor foarte…

- Un grav accident rutier s-a petrecut azi noapte pe DN 67, in localitatea Mihaești, județul Valcea, in zona „La Plute”. In coliziunea dintre doua autoturisme, unul inmatriculat in București și celalalt in judeșul Olt, au fost ranite cinci persoane. 1 de 4 Pompierii militari au intervenit cu o autospeciala…

- Casa unui barbat imobilizat la pat a luat foc. Barbatul,, in varsta de 56 de ani din comuna Bobicești a murit in incendiu. Echipaje de pompieri de la Garda Balș și Detașamentul Slatina, cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, un echipaj SMURD și o autospeciala pentru prima intervenție, au…

- Suedia, care nu a respins restrictii de circulatie in pandemie, a raportat un numar record de decese din cauza Covid-19 intr-o singura zi, joi, totalul fiind de 10.000 de victime, desi noile cazuri de infectii par a fi scazut, potrivit The Guardian.

- Fiica unui barbat mort in incendiul de la Piatra Neamț face dezvaluiri cutremuratoare despre momentul in care a fost nevita sa iși identifice parintele. Femeia spera ca tatal ei sa fi fost inconștient la momentul tragediei, pentru a nu-și vedea moartea cu ochii.