Stiri pe aceeasi tema

- Politistii rutierii au dat 33 de amenzi, au deschis 4 dosare penale cu 5 infractiuni, 3 fiind de conducere sub influenta substantelor psihoactive, si au retinut 10 permise de conducere in urma controalelor desfasurate in noaptea de sambata spre duminica pe strazile din Capitala. ”In noaptea de 09/10…

- Matei Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri la 2 Mai (Constanța), va fi judecat și pentru consum de droguri. Expertiza Institutului de Medicina Legala Mina Minovici din București a aratat ca acesta consumase șase tipuri de stupefiante.

- Modernizarea Drumului Național 71, sector vital pentru județul Dambovița, care unește Sinaia, Targoviște și București, a intrat in linie dreapta. Contractul pentru inceperea lucrarilor pe sectorul Targoviste-Sinaia, a fost semnat

- Ca urmare a schimbarilor climatice, toate marile orașe trec prin efectul insula de caldura urbana. Se pare ca și Capitala trece prin același efect, iar specialiștii explica ce s-ar putea intampla cu orașul București in 50 de ani.

- Trei barbati au fost scosi de pompieri in stare de inconstienta dintr-o fantana in satul Fintesti, comuna Naieni din judetul Buzau. Unul a decedat, ceilalti doi au fost transportati la spital . Trei persoane care duminica seara au intrat intr-o fantana, in localitatea Naieni din judetul Buzau, au fost…

- Orașul nostru are motive de bucurie in aceasta perioada, odata cu sosirea restaurantului de renume El Bacha, specializat in autentica gastronomie libaneza. Dupa succesul inregistrat in București, conceptul original și fascinant al restaurantului El Bacha se extinde acum și in inima țarii, aducand aromele…

- Un anunț menit sa ajunga in atenția conducatorilor auto. Vizeaza circulația rutiera pe Pasajul A2 București – Constanța. S-a comunicat faptul ca pasajul A2 București – Constanța, pe sectorul de drum situat intre km. 10+400 – 10+750 metri, va fi inchis pe timpul nopții, incepand cu noaptea de miercuri…

- Mierea de salcam, apreciata de consumatori pentru aroma și starea sa lichida care se menține pe o perioada indelungata de timp, costa in aceasta perioada cu circa cinci lei mai mult decat celelalte sortimente apicole florale.