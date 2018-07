Stiri pe aceeasi tema

- Deja știi din articolul anterior ca anul acesta cizmele de cauciuc au facut festivalul locul perfect pentru a-ți afișa ținuta crazy și plina de stil. Noi oricum suntem obișnuiți sa stam cu ochii in patru pe oameni imbracați cool la orice festival la care mergem așa ca hai sa-ți aratam ce outfit-uri…

- Concertul programat pentru sambata, ora 21:30, ziua a 4 a de festival la Electric Castle a fost anulat in aceasta dupa amiaza datorita operației suferite de Hannah Reid, solista trupei. Trupa a anulat toate concertele din acest weekend, printre care și momentul de la Colors of Ostrava in Republica Ceha.…

- Fenomentul festivalurilor de muzica a capatat amploare si in Romania, iar in ultimii ani au aparut tot mai multe astfel de evenimente ce se desfasoara in diverse orase si regiuni ale tarii. Cu un anumit specific muzical sau cu genuri mixte,...

- O noua provocare a inceput sa prinda tot mai mult pe rețelele de socializare. ”In My Feelings Challenge” face referire la single-ul ”In My Feelings” de pe albumul pe care rapperul Drake l-a lansat la inceputul acestei luni. Provocarea a fost lansata de Shiggy. Mare fan Drake, cantarețul jamaican a…

- Ți-ai facut bagajul? Daca abia acum te apuci, uite ce poți sa-ți iei cu tine daca stai la camping, ce n-ai voie nici cum sa pui in rucsac și cum se va desfașura totul in maxima siguranța. In bagaj nu sunt permise obicetele din sticla sau cu sticla, umbrelele, cuțitele și gratarele, deci singura carnița…

- Bogdan, Shurubel și Ionuț sunt experți cand vine vorba de trait experiențe faine la cele mai tari festivaluri. Relaxați ca nu au grija banilor la festival, nu de alta dar Banca Transilvania este din nou partenerul Electric Castle (EC), matinalii Virgin Radio Romania pot sa se concentreze la cum pot…

- Banca Transilvania este din nou partenerul Electric Castle (EC) și inainte sa iți faci bagajele pentru festival, ți-am pregatit la Virgin Tonic un ghid simplu pentru un festival reușit. Și ca sa ai mai puține griji, profita de sistemul inovator de plata susținut de BT. Vei putea sa iți depui online…

- Cele mai mari festivaluri de muzica din Romania, Electric Castle și Untold stau sub supravegherea DIICOT. Sunt urmarite tentativele de trafic ilicit de droguri și consumul de substanțe psihoactive.