- Renumitul DJ suedez s-a stins din viața pe 20 aprilie, dar asta nu inseamna ca il vom uita. In 2015 Avicii a avut unul dintre cele mai spectaculoase show-uri pe care festivalul Untold le-a vazut. In cea de-a 2 a seara de festival tanarul DJ a strans nu mai puțin de 60.000 de ascultatori și... View Article

- In urma cu trei ani, Avicii a facut spectacol pe scena de la Untold, avand un setlist compus din piese din anul 2014, cunoscute publicului roman. DJ-ul a avut insa o atitudine care pe mulți spectatori i-a deranjat. Nu a scos aproape niciun cuvant pe scena, deși publicul și-ar fi dorit ca artistul sa…

- Camila este una dintre cele mai iubite artiste ale lumii și asta ne face sa ne gandim ca nu pot aparea astfel de probleme in timpul concertelor sale. Cu toate acestea, in timpul spectacolului live Lollapalooza Chile, Camila a fost imbrancita pe scena de o fana care a intrat acolo in circumstanțe misterioase.…

- ROMANII AU TALENT 2018: Numarul de magine a fost unul cu carți de joc, iar concurentul se afla pe scena Romanii au talent, pentru a doua oara. La fel ca și data trecuta, tanarul a facut senzație. Acesta a cerut patru de da!, in schimbul unei sticle de vin, pe care de altfel, a baut-o tot singur,…

- UNTOLD 2018. Kygo, Diplo, Oliver Heldens si Alesso vin în premiera pe scena unui festival din România, la UNTOLD. Lor li se alatura Armin van Buuren, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki si The Prodigy.

- Organizatorii UNTOLD au anunțat joi primii artiști confirmați pentru UNTOLD 2018, festival ce se va desfașura in perioada 2 – 5 august la Cluj . Conform anunțului facut de organizatori, scenele Galaxy și Alchemy ii primesc in acest an pe Solomun, Nina Kraviz, Loco Dice, Andy C, Dub FX , Pendulum și…

- Armin van Buuren a devenit primul DJ care a mixat cu capul in jos, in timpul unor show-uri susținute la Amsterdam. DJ-ul olandez a avut 14 show-uri in luna ianuarie, parte din seria Vreiden van Amstel, iar 4 dintre ele au fost cu totul speciale. Scena a fost modificata complet, iar Armin a putut sa...…