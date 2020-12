Cele 5 mari necunoscute despre coronavirus, la un an de la apariția sa 1. Cum se transmite coronavirusul? Coronavirusul se transmite, conform medicilor consultati de HotNews.ro pe parcursul lunilor de pandemie, in doua feluri: prin picaturi nazofaringiene pe care le eliminam in timpul vorbitului, tusei si stranutului si prin maini murdare. Modalitatea de transmitere a virusului are insa in continuare multe necunoscute: specialistii nu au reusit sa cada de acord in cat timp se transmite virusul intr-un spatiu î (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Virusul care a dat peste cap viața intregii planete are deja un an de cand a provocat oficial primele imbolnaviri, in orașul Wuhan și provincia Hubei din China, dar inca multe necunoscute. HotNews.ro a trecut in revista cele mai mari necunoscute despre virus, insoțite de explicații ale specialiștilor.…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a declarat astazi ca Romania iși propune sa vaccineze 60%-70% din populație impotriva COVID-19 in primele 6 luni ale campaniei de vaccinare. „Daca vom avea 60-70% din populație imunizata, putem asigura inceputul sfarșitului…

- Ziua de 23 octombrie a fost prima din cadrul pandemiei de coronavirus in care numarul zilnic de cazuri a depașit 500.000. Aceasta borna a mai fost depașita, in saptamana care a trecut, de doua ori, inclusiv joi, cand bilanțul global a ajuns la peste 530.000 de noi infecții. Acesta a fost susținut atat…

- Noul coronavirus poate ramane infecțios pe suprafețe precum bancnote, ecranele telefoanelor și pe oțelul inoxidabil pentru 28 de zile, anunța cercetatorii din Australia, conform BBC.Astfel, descoperirile Agenției Naționale de Știința a Australiei sugereaza ca SARS-Cov-2 poate supraviețui pe suprafețe…

- Experții americani susțin ca virusul devine tot mai contagios, insa studiile elaborate pana acum nu au identificat mutații care sa-l faca mai letal, scrie Hotnews, citand platforma worldometers.info. Studiile arata faptul ca virusul continua sa suporte mutații de-a lungul pandemiei și devine tot mai…

- Statele Unite au inregistrat astazi 200.000 de decese atribuite Covid-19, cu șase saptamani inainte de alegerile prezidențiale, potrivit Universitații Johns Hopkins. Coronavirusul continua sa omoare sute de americani in fiecare zi, potrivit HotNews. Bilanțul universitații din Baltimore a aratat astazi…

- Casa in care s-a nascut Adolf Hitler va fi renovata și transformata in secție de poliție, urmand ca lucrarile sa inceapa in curand cu intenția de a fi finalizate pana la inceputul lui 2023, dupa cum scrie Politico, citata de Hotnews. Mai devreme in cursul verii ministrul de interne al Austriei a…

- Gabriela Firea și soțul ei, Florentin Pandele, primarul din Voluntari, au mers in sala de clasa, alaturi de copiii lor, deși in contextul pandemiei este interzis accesul in incinta unitaților de invațamant, dupa cum o arata ghidurile Ministerului Educației. Aceștia au și postat pe pagina de Facebook…