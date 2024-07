Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta saptamana aduce vești extraordinare pentru trei zodii. Universul le rezerva daruri speciale și binecuvantari care le vor transforma viața pe toate planurile. Descoperiți cum aceste zodii vor fi favorizate de astre și ce surprize placute ii așteapta in zilele urmatoare.Berbec (21 martie - 19…

- Din punct de vedere astrologic, acest anunțat moment este extrem de important, și cu multe conotații și schimbari in viața fiecarui nativ. Astrologii accentueaza faptul ca Mercur in Retrograd aduce mari necazuri pentru acești nativi in perioada 5-28 august. Printre cei care fac aceste afirmații se afla…

- Leii s-ar putea sa iși piarda locul de muncaZodia Leu este mereu ambițioasa și incearca sa iși atinga chiar și cele mai inalte obiective. De data aceasta, insa, va fi puțin cam delasatoare in ceea ce privește viața profesionala, motiv pentru care nu va sta deloc bine cu bugetul. In ultima vreme, nativii…

- Horoscop 1 iunie 2024. Fiecare zodie va avea oportunitați și provocari unice in aceasta zi, de care trebuie sa profite din plin. Vezi ce au pregatit astrele pentru tine in prima zi de vara și care sunt aspectele ce te vor surprinde azi. Horoscop 1 iunie 2024. Berbec Astazi s-ar putea sa simțiți nevoia…

- Horoscop 31 mai 2024. Final de luna plin de provocari pentru unele zodii, care dau de greu cand se așteptau mai puțin. Ultima zi din mai va fi cu adevarat memorabila pentru unii nativi, care vor face sacrificii mari pentru a pune lucrurile la punct. Horoscop 31 mai 2024. Berbec Astazi ești foarte energic…

- Astrologii au intocmit un horoscop special, dezvaluind care sunt punctele slabe ale fiecarei zodii. Afla, din randurile de mai jos, care nativi iubesc sa fie mereu in centrul atenției și care sunt veșnic cu capul in nori. Punctele slabe ale fiecarei zodii – Berbec Cea mai mare slabiciune a nativilor…

- Leu (23 iulie - 22 august)Leii vor fi in centrul atenției pe 25 mai, beneficiind de o energie pozitiva care le va amplifica carisma și magnetismul personal. Vor fi inconjurați de o atmosfera de apreciere și admirare din partea celor din jur, iar succesul și recunoașterea nu vor intarzia sa apara. Este…

- Horoscopul saptamanii 17-23 mai 2024 aduce schimbari importante pentru unii nativi. Patru zodii au noroc pe toate planurile: iubire, sanatate și bani. A doua jumatate a lunii le va aduce doar vești bune.