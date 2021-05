Cele 30 de autobuze electrice pentru Craiova iau calea instanței? Furnizorul celor 30 de autobuze electrice pentru transportul in comun din Craiova ar putea fi decis de instanța. Asta dupa ce primaria a selectat deja un caștigator al licitației: BMC Truck & Bus. Turcii au fost singurii care au ramas in cursa, dupa ce municipalitatea a respins din start alte cinci oferte. Licitația a fost inițial anulata, dar CNSC a decis continuarea ei. Așa s-a ajuns la selectarea unicului furnizor, BMC, care a trecut rapid prin ambele evaluari: tehnica și financiara. Lucrurile se vor complica, pentru ca procedura de atribuire ar putea ajunge la instanța. Craiovenii vor mai… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primele autobuze electrice articulate vor circula pe traseele RAT Craiova de luna viitoare. Este vorba de 13 dintre cele 16 autobuze electrice de 18 metri pe care le furnizeaza firma poloneza Solaris Bus &Coach, in baza contractului de 76 de milioane de lei (fonduri europene) atribuit in aprilie 2020.…

- Un videoclip postat recent pe Youtube prezinta modelul autobuzelor electrice comandate de Primaria Buzau. Producatorul este firma Temsa din Turcia, care va trimite la Buzau noua astfel de autobuze. Modelul „4 Avenue Electron” este unul dintre cele mai moderne din lume, firma producatoare din orașul…

- Concernul turco-german Bozankaya-Sileo contesta rezilierea de catre Municipiul București a contractului pentru producția și livrarea a 100 de troleibuze incheiat pe 15 aprilie 2020. Concernul Bozankaya-Sileo a participat ca ofertant la licitația publica, anunțata de catre Primaria Municipiului București…

- Ford va investi 300 de milioane de dolari pentru a construi un nou vehicul comercial ușor in 2023, la uzina de la Craiova, inclusiv o versiune complet electrica a acestuia. Acesta va fi primul vehicul Ford de volum complet electric construit in Romania. Prin introducerea unei versiuni complet electrice…

- Ford a anuntat astazi ca va investi 300 de milioane de dolari pentru a construi un nou vehicul comercial ușor in 2023, la uzina sa de la Craiova, inclusiv o versiune complet electrica a acestuia, ce va debuta in 2024. Acesta va fi primul vehicul Ford de volum, complet electric, construit in Romania.…

- Municipalitatea ieșeana a facut un nou pas important in modernizarea transportului public. Contractul care prevede furnizarea a 20 de autobuze electrice de 12 metri a fost semnat joi, 15 aprilie, la Palatul Roznovanu, de catre primarul Mihai Chirica și Daniel Ciolan, directorul general al Solaris Romania.…

- S-a anulat anularea! Lovitura de teatru la licitatia privind furnizare celor 30 de autobuze electrice destinate transportului public in comun din Craiova. Primaria este obligata sa continue procedura de achizitie, dupa ce a anulat-o invocand „abateri grave de la prevederile legislative“. Concret, municipalitatea…

- Autobuzele electrice ale Craiovei au ramas in aer. Nu este vorba de contractul privind furnizarea celor 16 autobuze articulate cu lungimea de 18 metri, a caror livrare a inceput luna trecuta in baza angajamentului luat de producatorul polonez Solaris Bus & Coach, ci de celalalt lot de 30 de autobuze…