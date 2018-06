Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul saptamanii 4-10 iunie 2018 aduce surprize placute pentru nativi. Va fi multa acțiune pe segmentul profesional, multe propuneri și rasturnari de situație. Doua zodii vor avea parte de cea ma buna saptamana din viata! Mare atentie insa la zilele de 6-7 iunie!

- BERBEC Un incident minor ce va avea loc in aceasta saptamana va scoate la iveala faptul ca partenerul tau de viata nu e dispus sa te apere. Pe cat de urata a fost situatia in sine, pe atat de groaznica ti se va parea atitudinea lui fata de tine. Vei incepe sa ai indoiala in suflet, iar asta…

- Taur Ti-ai pus mari sperante in vara aceasta. Ai simtit ca urmeaza sa ti se intample ceva bun si deja parca astepti cu nerabdare momentul in care lucrurile vor intra pe acel fagas normal. Vrei bani? Vei avea! Vrei sa te simti iubita? Vei fi! Vrei o vacanta ca-n filme? Vei avea! Pentru ca soarta…

- Berbec Este una dintre cele mai norocoase zodii, intrucat are puterea de a fi mereu omul potrivit, in locul potrivit. Ba mai mult, are noroc sa simta senzatiile exterioare fara prea mari eforturi, motiv pentru care pot sa observe orice persoana talentata chiar si dintr-un grup de 100.…

- Ca fiecare an, si anul 2018 vine cu urcusuri si coborasuri pentru noi. Astrele ne dezvaluie care vor fi cele mai norocoase zodii.RAC Daca anul 2017 a fost un an plin de dezamagiri pentru acesti nativi, anul 2018 va veni doar cu soare si voie buna.

- Berbec Chiar daca esti o persoana indrazneata si puternica, uneori alergi orbeste dupa oameni care nu te vor in viata lor. Tu crezi cu tarie ca, chiar daca acele persoane nu te plac acum, o vor face candva pentru ca le vei demonstra ca esti o femeie deosebita. Si crezi asta din toata inima si nimic…

- BerbecNativul acesta nu are prea multa rabdare in viata, e incapatanat si autosuficient. Toate acestea il fac greu de acceptat intr-un cuplu. Nu stie sa lase de la el intr-un conflict, reactioneaza cu agresivitate si cine spera ca se va schimba in timp se insala. In plus, e si destul de…

- Doi soți din Idaho, Statele Unite ale Americii, au știut de la inceput ca dragostea lor e mai puternica decat orice și așa a fost. Au fost casatoriți timp de 63 de ani, au reușit sa depașeasca toate obstacolele care au stat in calea fericirii lor și nici moartea nu i-a desparțit.