Geta Sandu: Între noi și dumneavoastră e o barieră

Între noi și dumneavoastră e o barieră. Distanța. Să vă fim aproape poate că am pune de o șezătoare la lumina stelelor, și fiecare dintre noi am recita câte o poezie, doar cele vesele să ne alunge tristețea și neputința. Să fim aproape, poate că în zorii zilei când ar canta cocoșii am pune repede… [citeste mai departe]