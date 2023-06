Stiri pe aceeasi tema

- Ea a precizat ca miercuri a avut loc, la Ministerul Muncii, o intalnire cu liderii federatiilor sindicale."S-a discutat calendarul de lucru, formatul. Urmeaza ca fiecare sindicat sa isi desemneze o echipa tehnica, care, alaturi de reprezentantii Ministerului Muncii si ai Ministerului Educatiei, sa lucreze…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat ca se va adoptat o Ordonanța de Urgența prin care se vor ajusta elementele de calendar ale finalului de an școlar. Probele scrise ale examenelor de Bacalaureat și Evaluare Naționala vor fi susținute in termenul stabilit inca din timpul anului școlar.”Ministerul…

- Ministrul Educatiei spune ca reprogramarea examenelor nationale sau prelungirea anului scolar nu vor putea fi evitate, daca va continua protestul. „Ministerul Educatiei a facut tot posibilul astfel incat sa se reuseasca parcurgerea tuturor proceselor educationale sau recadrarea lor din punct de vedere…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat, joi, ca reprogramarea examenelor nationale sau prelungirea anului scolar nu vor putea fi evitate, daca va continua protestul in educatie."Ministerul Educatiei a facut tot posibilul astfel incat sa se reuseasca parcurgerea tuturor proceselor educationale sau…

- Ministrul Muncii Marius Budai a anuntat ca ordonanta de urgenta adoptata, joi, de catre Guvern prevede majorarea salariului brut al tuturor cadrelor didactice si cadrelor didactice auxiliare cu 1.000 de lei si o crestere cu 400 de lei pentru cele nedidactice. La randul sau, ministrul Educatiei Ligia…

- Ministerul Muncii vrea sa blocheze “de facto” dreptul la greva in Sanatate, avertizeaza Federația „Solidaritatea Sanitara”. Aceasta organizație sindicala “a solicitat saptamana trecuta Ministerului Muncii concilierea conflictului colectiv de munca din Sanatate (etapa obligatorie inaintea grevei). In…

- Proiectele de legi ale Educatiei au fost aprobate in sedinta de Guvern de miercuri si vor fi transmise pentru dezbatere si adoptare in Parlament, in procedura de urgenta, a anuntat ministrul Educatiei, Ligia Deca. „Am primit toate avizele, am integrat punctele de vedere venite de la expertii tuturor…

- Noua lege a salarizarii va include garantia conform careia debutantii din invatamant vor avea cel putin salariul mediu pe economie, susține Ligia Deca, ministrul Educației. Ea a mentionat, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Palatul Victoria, ca este vorba despre un angajament politic din…