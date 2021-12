​Institutul Național de Sanatate Publica a elaborat 3 posibile scenarii – optimist, mediu și pesimist – pentru evoluția valului 5 al pandemiei de COVID-19 in Romania. Varful valului 5 va fi atins, potrivit estimarilor INSP, in luna februarie, cu un numar maxim de cazuri zilnice de 25.000, in scenariul cel mai pesimist. Este posibil ca maximul atins in valul Delta (in 52 de zile) sa fie atins in cazul Omicron cu trei saptamani mai repede (in 31 zile), potrivit estimarilor INSP. Cel mai probabil, varful valului 5 va fi atins in luna februarie. Cel mai “negru” scenariu pentru valul 5 este un totalde…