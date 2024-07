Stiri pe aceeasi tema

- Dupa incendiile devastatoare, Grecia se confrunta cu o alta problema. Cel mai mare rezervor de apa dulce din insula greceasca Naxos s-a evaporat, mai la sud, in insula Karpathos, autoritatile au impus restrictii cu privire la umplerea piscinelor, iar in insula nordica Thassos oficialii cauta o instalatie…

- Un clujean a descoperit, frunzarind printre ofertele imobiliare ca un apartament cu doua camere in cartierul Gheorgheni din Cluj costa mai mult decat o casa pe insula greceasca Thassos. Acesta a facut o postare pe o rețea de socializare in care a comparat viața in Cluj și cea pe litoralul din Grecia.,,Insula…

- Thassos este una dintre destinațiile turistice preferate de romani. Turiștii aleg Grecia datorita peisajelor de vis și prețurilor mai mici, dar cat de mici? O romanca care a fost in vacanța acolo a oferit toate detaliile. Prețurile pe insula Thassos. Cat de ieftina este Grecia? Romanii care și-au rezervat…

- Ministerul Transportului Maritim din Grecia a emis un set de reguli noi care se refera la transportul automobilelor cu combustibil alternativ cu navele maritime. Astfel, șoferii trebuie sa se asigure ca bateriile mașinilor electrice au un nivel maxim de incarcare de 40%, iar buteliile de gaz - de 50%,…

- Studiu Kiwi.com – Rezervarile pentru calatorii pe timp de vara in Albania pe Kiwi.com au crescut cu 220%; – Rezervarile pentru Frankfurt pentru aceasta vara s-au triplat; – Germania este a patra cea mai populara destinație de vara, dupa Italia, Spania și Grecia. Deși vara poate parea departe pentru…

- 5 destinații mai puțin cunoscute din Grecia pe care merita sa le descoperi Pentru cei care cauta experiențe autentice și destinații mai puțin aglomerate, Grecia ofera numeroase astfel de locuri. Iata cateva destinații de vacanța mai puțin cunoscute din Grecia care merita sa fie explorate! 1. Kastoria…

- Una dintre cele mai celebre destinatii de vacanta pentru romani, in sezonul estival, schimba regulie jocului. Grecia vine cu noi legi pentru plajele ei. Turistii care vor merge anul acesta pe plajele din Grecia, inclusiv romanii, trebuie sa se conformeze noilor reguli stabilite de autoritați. Limita…